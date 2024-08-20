Следователи Адлера ищут пострадавших от незаконных действий застройщика

Следственные органы Адлера занимаются выявлением граждан, пострадавших от незаконных действий 51-летнего застройщика Василия Амбарцумяна. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как выяснилось в ходе расследования, господин Амбарцумян, нарушая законодательство, возвел шесть многоквартирных домов на улицах Черновицкой и Коммунаров в селе Верхневеселое. Эти объекты, которые построили на землях, предназначенных для ИЖС, были признаны самовольными постройками. Сейчас в Адлере устанавливают личности пострадавших.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что обманутый дольщик из Улан-Удэ смог вернуть 5,2 млн руб. с застройщика в Сочи. Обратившись в суд, он добился решения о взыскании суммы с застройщика. Судебные приставы арестовали счета компании, что позволило вернуть деньги покупателю.

Мария Удовик

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