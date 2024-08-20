Мобилизованный из Сочи год добивался выплаты за ранение на СВО

Мобилизованный военнослужащий из Сочи, который год добивался выплат за боевые ранения, получил положенные компенсации. Об этом сообщает издание Центра защиты прав граждан «Домовой совет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Мобилизованный в марте 2023 года военнослужащий из Сочи получил тяжелые ранения в результате минометного обстрела. В госпитале, где он проходил лечение, он подал рапорт о выплате компенсации в размере трех млн руб., положенной за ранение. Однако командование отказало ему в выплате, ссылаясь на утерю документов.

В течение года военнослужащий пытался самостоятельно добиться компенсации. После обращения в Центр защиты прав граждан в Воронеже и последующего взаимодействия с депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым, ситуация начала развиваться.

Центр защиты прав граждан оказал содействие в составлении обращения на имя депутата, который, в свою очередь, обратился в Главную военную прокуратуру. В результате в августе 2024 года военнослужащий получил положенные выплаты.

Мария Удовик

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