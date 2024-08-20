Пожарные в Сочи тушат возгорание в заброшенном доме

В Хостинском районе Сочи пожарные тушат возгорание в заброшенном неэксплуатируемом здании. Огонь охватил площадь около 250 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сообщение о возгорании дома на ул. Лысая Гора поступило дежурному в 17:04. В 17:05 к месту вызова уже были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава МЧС, а также пять единиц спецтехники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Нурий Бзасежев

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