Пожарные в Сочи тушат возгорание в заброшенном доме
В Хостинском районе Сочи пожарные тушат возгорание в заброшенном неэксплуатируемом здании. Огонь охватил площадь около 250 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кубани.
Фото: Telegram-канал ЧП Сочи
Сообщение о возгорании дома на ул. Лысая Гора поступило дежурному в 17:04. В 17:05 к месту вызова уже были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.
К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава МЧС, а также пять единиц спецтехники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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