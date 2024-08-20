Авиабилеты из Москвы в Сочи подешевеют на 14% в сентябре

Стоимость авиабилетов на перелеты из Москвы в Сочи с вылетом 2 сентября и возвращением 9 сентября снизилась на 14% по сравнению с концом августа 2024 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На начало сентября билеты в Сочи без багажа можно приобрести от 21,2 тыс. руб., а во второй половине месяца — от 20 тыс. рублей, по данным авиакомпании «Уральские авиалинии». В авиакомпании IFly стоимость перелета с багажом в первой половине сентября стартует от 23,8 тыс. руб., во второй половине — от 21,6 тыс. руб.

Снижение цен наблюдается и на другие популярные направления. Перелет в Махачкалу подешевел на 25%, в Минеральные Воды — на 39%. Самые низкие цены среди внутренних направлений отмечены на рейсы в Казань — от 7,5 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что авиабилеты из Тюмени в Сочи подорожают на 71% в середине августа. Авиакомпании объясняют такие изменения экономической нестабильностью и сезонным ростом экономики.

Мария Удовик

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