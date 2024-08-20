В Сочи усилили контроль за выгулом сельскохозяйственных животных
В Сочи усилили контроль по предотвращению безнадзорного выгула сельскохозяйственных животных. Для этих целей была создана межведомственная мониторинговая группа, сообщает пресс-служба мэрии курорта.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Особое внимание уделяется проверке условий содержания скота, биркованию животных и соблюдению ветеринарных требований. Под контроль попадают личные подсобные хозяйства, а также крупные сельскохозяйственные предприятия.
Как уточнили в мэрии, в случае обнаружения безнадзорного животного любой гражданин вправе задержать его и взять на содержание, уведомив при этом полицию в течение трех дней. Владельцы, обнаружив пропажу скота, могут также обратиться в местные органы самоуправления и полицию. Однако вернуть животное возможно только после выплаты компенсации лицу, обеспечивающему его содержание. Размер компенсации составит до 20% от рыночной стоимости скота.
Неделей ранее в полицию поступило сообщение о том, что в селе Краевско-Армянское корова боднула местную жительницу. В результате инцидента жительница получила травмы. По предварительным данным, животное находилось без присмотра и необходимых идентификационных меток. Проводится проверка.
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