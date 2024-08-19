Главные новости за 19 августа. Сочи

Житель Улан-Удэ смог вернуть 5,2 млн руб., которые он вложил в незавершенное строительство в Сочи. После получения денег с мужчиной перестали выходить на связь.

В Сириусе планируют создать национальный водный природно-климатический парк. Ключевые этапы проекта обсудили во время встречи заместителя правительства РФ Дмитрия Патрушева с председателем совета Сириуса Еленой Шмелевой.

В Сочи проведут проверку после жесткой посадки самолета. В это время на борту было 189 пассажиров.

В Сочи запустили новый чат-бот, который будут использовать для общения с горожанами. Он поможет оперативно отвечать на запросы и решать проблемы местных жителей.

В Хостинском районе Сочи выявили коррупционное нарушение. Компанию оштрафовали на 1 млн руб.

Проверка стройплощадки в Кудепсте выявила нарушения миграционного законодательства. Юридическим лицам, которые привлекли иностранных рабочих без специального разрешения, грозит штраф в размере 800 тыс. руб.

В Хостинском районе Сочи грузовик снес металлическое дорожное ограждение. По предварительным данным, причиной ДТП стала неправильно выбранная скорость на закругленном участке дороги.

В Центральном районе Сочи проверили качество выполнения капитального ремонта. Специалисты обнаружили нарушения со стороны подрядчика.

С высокогорного озера в Сочи спасатели эвакуировали туристку восемь часов. Жительница отправилась в поход самостоятельно и не регистрировала свой маршрут в МЧС.

В Сочи очистили более 4 тыс. м водосточных канав. Из них вывезли свыше 100 куб. м иловых отложений, грунта, нежелательной растительности и мусора.

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram