В Сочи организуют проверку после жесткой посадки самолета

В Сочи инициировали расследование инцидента, который произошел в международном аэропорту курорта. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В международном аэропорту Сочи самолет авиакомпании «Смартавиа» совершил жесткую посадку при выполнении рейса из Санкт-Петербурга. В связи с этим транспортная прокуратура поручила провести проверку соблюдения норм безопасности полетов. Из-за происшествия в аэропорту курорта также ожидаются задержки некоторых рейсов «Смартавиа». Как сообщает ТАСС, временные изменения в расписании вылетов вызваны необходимостью устранения последствий просишествия.

По результатам проверки примут решение о необходимых мерах реагирования. Вопрос о дальнейших действиях остается открытым до завершения расследования.

Мария Удовик

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