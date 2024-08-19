Обманутый дольщик из Улан-Удэ вернул 5,2 млн рублей с застройщика Сочи

Житель Улан-Удэ смог вернуть 5,2 млн руб., которые он вложил в незавершенное строительство в Сочи, сообщает пресс-служба ФССП по республике Бурятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Житель столицы Бурятии заключил договор участия в долевом строительстве с одной из строительных компаний Сочи. Выполнив свои обязательства по договору и внеся полную сумму инвестиций в размере 5,2 млн руб., мужчина ожидал начала строительства и последующего получения ключей от квартиры. Однако застройщик не только не приступил к строительству многоквартирного дома, но и не предпринял никаких действий для возврата вложенных средств. Столкнувшись с бездействием компании, дольщик решил отстаивать свои права в судебном порядке.

Суд встал на сторону истца и вынес решение о взыскании суммы инвестиций с застройщика. Для исполнения судебного решения задействовали отдел судебных приставов Республики Бурятия. В рамках исполнительного производства приставы оперативно приняли меры по аресту банковских счетов организации-застройщика, а также наложили запрет на регистрационные действия с ее имуществом. В результате принятых действий всю сумму задолженности успешно взыскали и вернули законному владельцу, уточнил заместитель главного судебного пристава Константин Щукин.

Мария Удовик

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