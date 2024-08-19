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В Сочи очистили более 4 тысяч метров водосточных канав

В Адлерском районе Сочи завершили работы по очистке водоотводных канав. Мероприятия проводили в селе Веселое на улице Мира, сообщает пресс-служба местной администрации.

Фото: Telegram-канал Администрации Адлерского района, Коммерсантъ

Фото: Telegram-канал Администрации Адлерского района, Коммерсантъ

В ходе работ специалисты очистили более 4 тыс. метров канавы, из которой вывезли свыше 100 кубометров иловых отложений, грунта, нежелательной растительности и мусора. Очистку реализовали при поддержке местных жителей, представителей ТОС «Нижнешиловского сельского округа» и администрации округа.

Всего в Сочи ежемесячно устраняют более 500 засоров водоотводных систем. Количество инцидентов увеличилось с началом курортного сезона.

Нурий Бзасежев

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