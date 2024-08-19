В Сочи запустили чат-бот для жалоб мэру

В Сочи запустили новый чат-бот, который будут использовать для общения с горожанами. Он поможет оперативно отвечать на запросы и решать проблемы местных жителей, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Месяц назад, вступив в должность главы Сочи, новый мэр пообещал наладить прямой диалог с горожанами, используя все доступные каналы. Сейчас для жителей и гостей города создали чат-бот, который призван упростить и ускорить процесс общения с городской администрацией.

«Новая площадка поможет систематизировать сообщения жителей и гостей, выявлять проблематику, требующую личного вмешательства»,— уточнил господин Прошунин.

Глава города и его команда будут регулярно мониторить обращения и предлагать решения в кратчайшие сроки. Гражданам также остаются доступны страницы в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, в которых они могут оставлять комментарии с жалобами и предложениями.

Мария Удовик

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