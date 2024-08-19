В Сочи выявили нарушения при капремонте домов

В Центральном районе Сочи была проведена проверка качества выполнения капитального ремонта, в ходе которой были выявлены нарушения со стороны подрядчика. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В результате мониторинга специалист районной прокуратуры установил факт недобросовестного исполнения работ со стороны подрядчика. Среди прочего, на объекте были найдены отходы строительства и ремонта. Также зафиксировано разрушение объектов мест общего пользования.

По итогам проверки руководителю подрядной организации ООО «Строй Корпорация» вынесено предостережение о недопустимости дальнейших нарушений законодательства.

Нурий Бзасежев

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