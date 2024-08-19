Национальный водный природно-климатический парк планируют создать в Сириусе

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел встречу с председателем совета Сириуса Еленой Шмелевой, где обсуждались ключевые аспекты проекта по созданию Национального водного природно-климатического парка в Сириусе, сообщает пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе обсуждения затронули предложение об исключении ФТ Сириус из границ регионального природного парка «Орнитологический парк в Имеретинской низменности». Это изменение станет частью корректировки границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

На встрече также рассмотрели вопрос наделения Научно-технологического университета «Сириус» правом предоставлять экспертные заключения по вопросам управления Сочинским национальным парком. Правительство предлагает включить представителей университета в рабочую группу, сформированную Сочинским нацпарком.

Мария Удовик

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