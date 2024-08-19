Спасатели эвакуировали туристку с высокогорного озера в Сочи восемь часов

Туристку из Самары, которая отправилась в одиночный поход к озеру Голубое в горах Красной Поляны, пришлось эвакуировать восемь часов. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В ночь на 19 августа спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России провели сложную операцию по эвакуации 35-летней туристки. Женщина, не зарегистрировав свой маршрут в МЧС, решила пройти по хребту Аибга от пика одного из горных курортов Красной Поляны до озера. Однако, добравшись до озера, она поняла, что не успеет вернуться обратно до наступления темноты.

Ситуация осложнилась тем, что у туристки не было с собой палатки, а телефон почти полностью разрядился. Без пауэрбанка и возможности продолжить путь в темное время суток она обратилась за помощью через службу 112.

Спасатели МЧС оперативно отреагировали на вызов. Они добрались на автомобиле повышенной проходимости до Энгельмановых полян, после чего продолжили путь пешком. Туристку обнаружили на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря.

Операция по эвакуации заняла более восьми часов. Спасатели вывели женщину к автомобилю МЧС и доставили в поселок Красная Поляна. Жительница Самары не пострадала.

Мария Удовик

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