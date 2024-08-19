За дачу взятки главу компании в Сочи оштрафовали на 1 млн рублей

В Хостинском районе Сочи выявили коррупционное нарушение, за которое суд назначил юридическому лицу штраф в размере 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Надзорный орган Хостинского района провел проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В ходе мероприятия удалось установить, что директор одной из компаний перевел 600 тыс. руб. на личный счет лица, аффилированного с руководителем муниципального учреждения. Эти средства передали в качестве незаконного вознаграждения за действия, осуществленные в интересах юридического лица, с которым заключили муниципальный контракт на благоустройство.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал организацию виновной и назначил штраф в размере 1 млн руб. Штраф уже выплатили. Сейчас продолжается расследование уголовного дела о получении взятки, которое находится в производстве следственных органов.

Мария Удовик

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