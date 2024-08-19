Сочинскому застройщику грозит крупный штраф за иностранных работников

Проверка стройплощадки в Кудепсте выявила нарушения миграционного законодательства. Юридическим лицам, которые привлекли иностранных рабочих без специального разрешения, грозит штраф в размере 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В Кудепсте на строительной площадке на улице Искры прошла проверка, инициированная Хостинским отделом полиции в сотрудничестве с мэрией и при поддержке спецподразделения Росгвардии. В результате рейда в отдел полиции доставили 87 приезжих рабочих.

Проверка выявила, что юридические лица, ответственные за привлечение иностранцев, не имели специального разрешения на их трудоустройство. В связи с этим правоохранительные органы составили два административных протокола. Теперь нарушителям грозит штраф или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram