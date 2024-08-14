Спрос пробежал предложение

Спрос на автомобили с пробегом в июле оказался выше июньского уровня, хотя рынок остается на планке примерно в 0,5 млн перепродаваемых машин. На рынке отмечают тенденцию к росту спроса в первые недели августа, а также говорят о нарастающем дефиците предложения. Дилеры видят все меньше ликвидных машин, что, по их оценкам, только подогревает интерес потенциальных покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на автомобили с пробегом в июле опережает предложение, констатируют в «Авто.ру Бизнес». Директор по продажам и развитию компании Даниил Шкурыгин уточняет, что спрос превышает объем выставленных к продаже машин в пределах 5%. По сравнению с прошлым годом количество активных объявлений на площадке выросло на 36%. Даниил Шкурыгин добавляет, что на вторичном рынке сказывается рост интереса к новым автомобилям, выбор которых относительно 2023 года заметно расширился.

Директор направления «Автомобили» в «Авито» Вадим Иванов говорит, что предложение на «Авито Авто» по сравнению с июнем выросло на 7,4%, спрос — на 13,2%. О росте продаж автомобилей с пробегом в июле говорит и директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник. По его словам, продажи машин с пробегом у компании выросли на 10% относительно июня и почти на 20% год к году. В топ самых продаваемых машин на площадке вошли Kia Rio, Lada Granta, Lada Vesta, Renault Duster, Volkswagen Polo. Все эти модели, за исключением Lada, сейчас не представлены на рынке новых автомобилей РФ.

По предварительным данным «Автостата», рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 1,4% год к году и на 3,9% относительно июньских показателей, до 519 тыс. штук.

В июне было продано 499,6 тыс. подержанных машин, что было на 0,5% ниже прошлого года. Тем не менее рынок остался на планке примерно в 0,5 млн перепродаваемых машин, которую достиг в феврале.

В «Борисхоф» говорят, что в июле относительно июня росли как продажи, так и выкуп автомобилей с пробегом. Сложным сегментом остаются автомобили в ценовом диапазоне 2,5–5 млн руб., где большая конкуренция со стороны новых машин. Директор департамента автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Андрей Гришаков отмечает, что спрос стабильный во многих сегментах рынка автомобилей с пробегом и имеет тенденцию к росту. Но в некоторых сегментах он видит увеличение дефицита предложения.

И в июле, и в августе в сегменте автомобилей с пробегом фиксируется дефицит европейских, японских и корейских моделей, говорит заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом «Авилона» Роман Титов. «Часть владельцев принимают решение повременить с продажей своего автомобиля, если не находят для себя замену»,— поясняет он. Также господин Титов указывает, что пополнение премиальных и ликвидных автомобилей по-прежнему происходит в небольших объемах. «В связи со старением парка на рынке появляются модели более старых годов выпуска и с большими пробегами. Не все клиенты готовы приобретать автомобили с пробегами более 100–150 тыс. км»,— говорит Роман Титов.

По оценке «Авто.ру», средняя стоимость автомобиля не старше 15 лет остается на уровне 2,1 млн руб. пятый месяц подряд.

В «Авито Авто» подсчитали, что средняя цена за месяц изменилась в пределах 2%, до 960 тыс. руб. в июле против 980 тыс. руб. в июне. «Автостат» сообщал, что по сравнению с июнем автомобили с пробегом в среднем подешевели на 2,7%, до 1,5 млн руб. Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов поясняет, что отсутствие роста цен на первичном рынке и устаревание парка могут приводить к снижению средней стоимости автомобилей с пробегом даже в условиях дефицита предложения и стабильного спроса.

Ожидания на август у дилеров достаточно оптимистичные. По первым дням августа заметна положительная динамика относительно июля, говорят в «Борисхоф». Андрей Гришаков считает, что в августе тенденция на рынке сохранится: спрос будет поддерживаться увеличением дефицита предложения. «Если в текущем месяце не будет сильной волатильности рубля, коррекции ключевой ставки ЦБ и роста цен на новые автомобили, а за ним — и на подержанные, спрос и уровень реализации по итогам августа будет не меньше, чем в июле»,— соглашается Максим Солодовник. Роман Титов считает, что динамика спроса в августе, вероятно, будет близка к уровню июля, без особых изменений.

Ольга Никитина