Главные новости за 5 августа. Сочи

Более чем 300 сочинцев могут отключить воду за долги на 17 млн рублей.

Предпринимательница из Сочи выплатила долги сотрудникам после вмешательства следователей.

Полицейские задержали троих мужчин после ночной стрельбы из окна многоэтажки в Адлере.

На дороге Веселое — Нижняя Шиловка мотоциклист погиб после столкновения с легковой иномаркой.

Мэр Сочи сообщил даты начала модернизации очистных сооружений. Строительные работы начнутся в первом квартале 2025 года

Со 2 по 8 августа на дорогах Сочи произошло 279 ДТП. Из них 15 привели к травмам участников.

В Сочи выросла средняя стоимость «квадрата» в новостройках. Сейчас она составляет порядка 529 тыс. руб.

Приезжую, которая ходила по дороге с маленьким ребенком, задержали правоохранительные органы. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как женщина в платье с коляской, предположительно, просит милостыню у водителей.

Более 348 млн рублей направили на модернизацию учебных заведений в Сочи. Из общего объема финансирования 249,4 млн руб. поступили из муниципального бюджета.

Полицейские задержали жителя Нижегородской области, в квартире которого нашли компоненты и оборудование для изготовления наркотических средств.

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