За изготовление наркотиков в арендованной квартире в Сочи задержали приезжего

В Сочи на Сухумском шоссе сотрудники полиции и ФСБ задержали 27-летнего жителя Нижегородской области, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При обыске арендованной квартиры, в которой временно проживал задержанный, правоохранительные органы нашли компоненты и оборудование для изготовления наркотических средств, включая электронные весы, упаковочные материалы и около 100 граммов готового мефедрона. Следствие установило, что мужчина планировал производить и продавать наркотики на территории Сочи.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере). Подозреваемого заключили под стражу.

Мария Удовик

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