Мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Сочи

Вечером в четверг, 8 августа, в Сочи произошло смертельное ДТП. На дороге Веселое — Нижняя Шиловка столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

По данным ведомства, 33-летний водитель мотоцикла «Хонда» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Киа Рио». За рулем последнего находился 40-летний мужчина. Мотоциклист, как отметили в ГАИ, был лишен прав.

В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Всего в Краснодарском крае 8 августа произошло 21 ДТП, в которых пострадали 24 человека и один погиб. Самой частой причиной аварий стало несоблюдение очередности проезда перекрестков — шесть случаев, пострадали шесть человек.

Вячеслав Рыжков

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