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За долги на 17 млн рублей 300 сочинцам отключат воду

Водоканал Сочи пригрозил отключением воды более чем 300 горожанам за долги. Должники не заплатили 17 млн руб., сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Задолженность они накопили в течение нескольких месяцев, но предпринимать каких-либо действий по ее погашению не стремятся. Как следствие инспекторы СКИР водоканала будут вынуждены применить к ним ограничительные меры», – заявили на предприятии.

На следующей неделе инспекторы посетят Адлерский, Центральный и Лазаревский районы, также Сириус. С 12 по 18 августа отключения затронут жителей Кирова, Малиновой, Бестужева, Лазурной и других улиц в Адлере. На Красной Поляне водоснабжение отключат должникам на Березовой, Ставропольской, Заповедной и других улицах. Также отключения грозят жителям поселков Дагомыс и Головинка.

Вячеслав Рыжков

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