Троих мужчин задержали в Адлере за стрельбу из окна многоэтажки

В Адлере полицейские проводят проверку после ночной стрельбы из окна дома на улице Ленина. Троих участников происшествия задержали, оружие и подозрительные предметы изъяли, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В ночь с 8 на 9 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе из окна многоквартирного дома на улице Ленина Адлера. Очевидцы сообщили, что мужчина стреляет из предмета, похожего на оружие. Полицейские и экипаж Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия.

По приезде на указанный адрес правоохранительные органы задержали 35-летнего сочинца, 34-летнего жителя Астрахани и 30-летнего приезжего из Краснодара, которые, предположительно, стреляли в воздух. На месте происшествия полицейские обнаружили два пистолета с патронами и обложку на служебное удостоверение с надписью «ФСБ России». Изъятые предметы направили на экспертизу. По ее результатам примут процессуальное решение.

Мария Удовик

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