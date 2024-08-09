Сочинка выплатила сотрудникам зарплату после вмешательства следователей

В Сочи завершили расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам индивидуальным предпринимателем. Злоумышленнице было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты от двух месяцев). Благодаря действиям следователей злоумышленница полностью погасила задолженность перед работниками, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Кракснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СКР по Кракснодарскому краю

По материалам следствия, предпринимательница, которая занималась общественным питание, с июля по октябрь 2023 года не выплачивала в полном объеме заработную плату своему шеф-повару и бухгалтеру. Задолженность перед работниками составила более 190 тыс. руб.

Следствие отмечает, что у подозреваемой была возможность выплатить долги, но женщина использовала средства на другие нужды, включая поддержание своей предпринимательской деятельности. Дело с доказательной базой следствия направили в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик

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