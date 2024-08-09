Более 348 млн рублей направили на обновление детсадов и школ Сочи

Сочи направил более 348 млн руб. на ремонт образовательных учреждений, чтобы обеспечить их готовность к началу учебного года. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин в своем Tеlegram-канале.

Из общего объема финансирования 249,4 млн руб. поступили из муниципального бюджета. Эти средства направили на модернизацию инфраструктуры детских садов и школ, а также на реализацию федеральных образовательных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Детские сады города получили средства на косметический ремонт, обновление прогулочных площадок и замену сантехники. В детском саду №121 стартовало масштабное благоустройство территории. Открытие запланировали на начало осени. В детских садах №82 и №132 полностью заменили кровлю, а в детском саду №41 и ООШ №44 работы завершат к концу лета.

Каждая школа получит площадку для воркаута. Сейчас установили 30 площадок, а еще 12 находятся в процессе монтажа. Пищеблоки 68 школ подготовили в соответствии с санитарными нормами, а в 48 учебных заведениях идет ремонт оборудования и сетей, включая вентиляционные системы.

В школе №88 ремонтируют систему электроснабжения и канализации, а в школе №87 идет капитальный ремонт спортзала, который планируется завершить к середине августа. Также в рамках федеральных программ создаются новые образовательные пространства, включая проекты «Точка роста», «Самбо в школу», «Шахматы в школе», «Школьный спортивный клуб», «Школьный музей».

Специалисты приступили к капитальному ремонту в старом корпусе ЦДО «Хоста», который этой осенью примет 500 детей. Также запланировали расширение и ремонт помещений гимназии №76, которые завершатся в ноябре.

Мария Удовик

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