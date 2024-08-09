Полиция в Сочи проверяет приезжую, ходившую по дороге с ребенком
В Сочи полицейские задержали приезжую, которая ходила по проезжей части с ребенком. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как женщина в платье с коляской, предположительно, просит милостыню у водителей. С задержанной работают инспекторы ПДН, сообщает пресс-служба УВД курорта.
Фото: пресс-служба УВД по Сочи
В отношении 24-летней нарушительницы из Ставрополя составили административный протокол и разместили в одной из камер отдела полиции. С задержанной были два ребенка — мальчик и девочка. Документов нарушительница не имела. Детей передали медикам.
В отношении задержанной проводят проверку. По ее результатам примут решение в установленном законом порядке, заключили в полиции.
Похожий случай произошел на курорте в середине июня. Тогда полицейские задержали женщину, которая ходила по трассе с коляской, в которой был малолетний ребенок, и попрошайничала.
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