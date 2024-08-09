Стали известны даты начала модернизации очистных сооружений в Сочи

В Сочи завершается подготовка проектов для модернизации очистных сооружений в рамках региональной программы. Строительные работы начнутся в первом квартале 2025 года, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утвержденные и согласованные графики этапов проекта тщательно соблюдаются, а их выполнение контролируется на еженедельных совещаниях по видеосвязи с Министерством строительства России, уточнил господин Прошунин. Программа модернизации позволит увеличить мощность очистных комплексов почти наполовину, что станет значительным вкладом в улучшение экологической обстановки в Сочи. Инфраструктурные проекты находятся под патронажем заместителя председателя правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина.

Мария Удовик

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