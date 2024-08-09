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За неделю в Сочи неделю произошло 279 ДТП

На минувшей неделе, с 2 по 8 августа, в Сочи произошло 279 ДТП, из которых 15 привели к травмам участников. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Статистика показывает, что самыми распространенными нарушениями, приведшими к ДТП, стали несоблюдение бокового интервала. По этой причине произошло 57 аварий. Из-за неправильного выбора дистанции случилось 48 ДТП. Другие частые причины аварий включают несоблюдение очередности проезда (32 ДТП) и нарушение правил движения задним ходом (28 ДТП).

Пятница оказалась самым аварийным днем недели с 48 зарегистрированными происшествиями. Самым «безопасным» днем стало воскресенье с 28 ДТП.

Мария Удовик

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