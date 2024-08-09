За полгода средняя стоимость «квадрата» в новостройках Сочи выросла на 10%

По итогам первого полугодия 2024 года в Сочи почти на 10% выросла средняя стоимость «квадрата» в новостройках. Сейчас она составляет порядка 529 тыс. руб., сообщает пресс-служба федерального девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия» Фото: Пресс-служба федерального девелопера «Неометрия»

Эксперты объясняют рост стоимости высоким качеством жилья, предлагаемого на рынке, а также инвестиционной привлекательностью города. Самыми популярными форматом в 2024 году являются квартиры комфорт-класса. На них приходится 95% совершенных сделок. Годом ранее показатель составлял порядка 78%.

Руководитель отдела по работе с партнерами «Неометрии» Георгий Черняк отметил, что в классе «комфорт» наблюдает рост цен на 9% — до 414 тыс. руб. за «квадрат». В «бизнесе» стоимость выросла до 880 тыс. руб. (+20%).

Всего за полгода на первичном рынке в Сочи совершили более 1,9 тыс. сделок. Более трети покупателей — жители Москвы и Подмосковья. Жители Кубани совершили около 10% сделок. Сочинская недвижимость также пользуется спросом у приезжих из Татарстана и Санкт-Петербурга (5 и 4% соответственно).

Вячеслав Рыжков

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