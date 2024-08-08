Главные новости за 8 августа. Сочи

В Сочи провели акцию памяти в поддержку Курской области. Участники мероприятия собрались в Завокзальном микрорайоне.

Пожарные ликвидировали возгорание у флагштока в Олимпийском парке в Сириусе. Здесь загорелся флагшток.

Ученые из университета «Сириус» начали работу над системой, способной предупреждать о геологических угрозах, таких как цунами, землетрясения и оползни. Эта разработка может стать прорывом в области прогнозирования природных катастроф.

Пограничники на пропускном пункте Адлер остановили автомобиль с партией систем для майнинга криптовалюты. Машина пыталась пересечь российско-абхазскую границу в Сочи.

В Дагомысе начнется строительство двух новых подпорных стен и ремонт существующей на федеральной трассе А-147. Работы, обусловленные сложной геологической ситуацией, стартуют в сентябре 2024 года и продлятся до октября следующего года.

В Сочи на городских маршрутах запускают 26 современных автобусов, работающих на экотопливе. Новая техника станет частью программы по улучшению городского транспорта и обеспечению комфорта для пассажиров.

Сочи возглавил список самых популярных туристических направлений в России по числу бронирований на август 2024 года, опередив Анапу и Геленджик.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор 38-летнему жителю Астрахани за мошенничество на сумму более 54 млн руб. Мужчину признали виновным в обмане ста пайщиков и приговорили к почти 10 годам лишения свободы.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование по факту массового проживания иностранцев в незаконно возведенном здании в Сочи после многочисленных жалоб местных жителей на угрозу безопасности.

Федеральная территория Сириус объявила итоги своего первого грантового конкурса в области науки. Поддержку получат девять проектов исследователей из России и Германии.

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