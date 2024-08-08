На границе в Сочи задержали машину с партией майнинг-систем

Пограничники на пропускном пункте Адлер остановили автомобиль с партией систем для майнинга криптовалюты. Машина пыталась пересечь российско-абхазскую границу в Сочи, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«При проведении таможенного контроля на посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в легковом автомобиле KIA RIO было обнаружено незадекларированное электронное оборудование»,— говорится в пресс-релизе.

Оборудование нашли в багажнике машины, ехавшей в Абхазию. Нарушитель пытался провезти шесть металлических коробок серого цвета с блоками питания. Данные устройства, как заявили на таможне, предположительно являются системами для майнинга криптовалют.

Товар изъяли. Образцы устройств отправили на экспертизу. В отношении нарушителя могут возбудить административное дело.

Вячеслав Рыжков

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