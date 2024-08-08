Акция в поддержку Курской области прошла в Сочи

В среду, 7 августа, жители и гости Сочи провели акцию памяти в поддержку Курской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Участники мероприятия собрались в Завокзальном микрорайоне. Они зажгли свечи, возложили цветы к мемориальному комплексу и выложили из свечей надпись в память о жертвах атаки ВСУ. Вечером на зданиях и билбордах города появились надписи «Курск, Сочи с тобой».

Мария Удовик

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