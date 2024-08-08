Псевдоинвестора осудили за аферу на 54 млн рублей в Сочи

Центральный районный суд Сочи вынес приговор 38-летнему жителю Астрахани за мошенничество на сумму более 54 млн руб. Мужчину признали виновным в обмане ста пайщиков и приговорили к почти 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Суд установил, что с июля 2020 года по май 2021 года подсудимый организовал деятельность кредитно-потребительского кооператива «Агрорусь» в Сочи, представляя его как инвестиционную компанию для извлечения прибыли. Путем обмана он похитил у 60 пайщиков более 45 млн руб. Подобная схема была реализована и в Омске, где через кооператив «Медфарм» он обманул 40 пайщиков на сумму свыше 9,4 млн руб.

В результате расследования суд наложил арест на имущество обвиняемого. Суд приговорил злоумышленника к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастников вывели в отдельное производство, поскольку они находятся в розыске.

Мария Удовик

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