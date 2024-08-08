Ученые Сириуса разрабатывают систему предупреждения геологических катастроф

Ученые из университета «Сириус» начали работу над системой, способной предупреждать о геологических угрозах, таких как цунами, землетрясения и оползни. Эта разработка может стать прорывом в области прогнозирования природных катастроф, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата «Сириуса» Леопольда Лобковского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Кочетков, Коммерсантъ Фото: Владислав Кочетков, Коммерсантъ

Новый комплекс будут применять не только в регионах с повышенной сейсмической активностью, но и для прогноза выбросов метана в арктических морях. Разработка базируется на анализе деформационных процессов в литосфере, изучаемых с помощью различных геофизических методов на суше и на морском дне. Господин Лобковский отметил, что система может быть особенно полезной в труднодоступных районах, таких как арктические моря, где природные явления представляют угрозу.

Сейчас ученые проводят тестовые измерения для оценки уровня сейсмического шума в местах, где планируется установка постоянных сейсмологических пунктов, и подготавливают платформы для спутниковых геодезических наблюдений. Однако следующий этап — установка морских датчиков — будет сложным и дорогостоящим. Планируется, что новая система будет использовать современное сейсмологическое и спутниковое геодезическое оборудование, что повысит ее автономность и снизит эксплуатационные затраты.

Мария Удовик

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