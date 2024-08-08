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Пожарные ликвидировали возгорание в Олимпийском парке в Сириусе

Пожарные ликвидировали возгорание у флагштока в Олимпийском парке в Сириусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вечером 6 августа диспетчер сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании. Первые прибывшие на место происшествия подразделения установили, что огонь охватил деревянное основание флагштока. В течение следующих двух минут пожар локализовали.

Огонь ликвидировали к 22:42. Для тушения пожара привлекли одну единицу техники и четырех человек. Причины возгорания не уточняются.

Мария Удовик

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