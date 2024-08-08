В Дагомысе построят две подпорные стены для укрепления трассы

В Дагомысе начнется строительство двух новых подпорных стен и ремонт существующей на федеральной трассе А-147. Работы, обусловленные сложной геологической ситуацией, стартуют в сентябре 2024 года и продлятся до октября следующего года, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

На участке трассы от км 168+376 до км 168+699 построят две новые подпорные стены длиной 51,76 и 66,6 м. С противоположной стороны дороги отремонтируют существующую стену длиной 258,5 м. Для строительства новых сооружений установят 104 сваи диаметром 1-1,2 тыс. мм и длиной от 12 до 18 м. Также будут использовать 40 анкеров для укрепления стен. Существующую стену укрепят армирующей сеткой, нанесут ремонтный состав и обустроят дренажные отверстия.

Контракт также предусматривает замену асфальтобетонного покрытия, барьерного ограждения, ремонт водопропускных труб и установку новых дорожных знаков. Эти работы необходимы из-за сложной геологической ситуации в районе Мамайского перевала, где постоянные подвижки грунта создают угрозу для трассы.

Три года назад на этом участке обнаружили развивающийся оползень, угрожавший целостности дороги и жилым домам. Специалисты ФКУ «Черноморье» локализовали его, завершив строительство подпорных стен в 2022 году. Однако оползневые процессы продолжаются, требуя дополнительных мер укрепления.

Строительные работы будут проводить без реверсивного движения, с пропуском по одной полосе в каждую сторону. Завершить проект и запустить движение в штатном режиме планируют в октябре 2025 года.

Мария Удовик

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