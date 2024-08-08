Глава СКР требует проверить незаконное проживание иностранцев в Сочи
Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование по факту массового проживания иностранцев в незаконно возведенном здании в Сочи после многочисленных жалоб местных жителей на угрозу безопасности. Об этом сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В социальных сетях начали обсуждать ситуацию, где в одном из домов по переулку Виноградному в Сочи нелегально проживает большое количество мигрантов. Это здание предположительно возвели без необходимого согласования. Местные жители выражают обеспокоенность за безопасность своих детей, утверждая, что их обращения в компетентные органы остаются без ответа.
Председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на эту информацию и поручил провести процессуальную проверку по данному факту. Он также поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить промежуточные результаты проверки и окончательное решение по этому делу.
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