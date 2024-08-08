Сириус выделит 850 млн рублей на гранты ученым

Федеральная территория Сириус объявила итоги своего первого грантового конкурса в области науки. Поддержку получат девять проектов исследователей из России и Германии, сообщает пресс-служба Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Общая сумма трехлетних грантов — 850 млн руб., деньги будут выделены из бюджета администрации федеральной территории. В 2025 и 2026 годах научные команды под руководством ведущих ученых получат по 50 млн руб., а группы молодых специалистов — по 30 млн руб. В 2024 году на проекты предусмотрено по 25 и 15 млн руб. соответственно.

Победу в грантовом конкурсе одержали проекты по наследственным неврологическим заболеваниям, новым инструментам геномной медицины, по целевой доставке лекарственного препарата и технологиям противодействия квантовым киберугрозам. Кроме того, ученые будут работать над новыми способами борьбы с вредителями, разработкой технологий извлечения морского коллагена, решать задачи в области персонализированной медицины и исследовать гетеротипические 3D-модели опухолей молочной железы и головного мозга.

Вести исследования коллективы будут на базе Научно-технологического университета «Сириус». Помимо грантов, ученым предоставят лаборатории, жилье и социальную инфраструктуру.

Александра Каверина

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