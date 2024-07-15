Кег на длинные дистанции

После периода спада импорт пива в Россию перешел к активному восстановлению. Благодаря переходу импортеров с классических металлических кегов на одноразовые и конкурентной цене поставки разливного пива в июне выросли на 18% год к году. В розничных сетях продажи увеличились на 28% год к году. Это обеспечивает позитивную динамику потребления продукции в целом. Но крупные российские пивовары уже видят в растущем импорте угрозу для бизнеса, выступая за усиление контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная выставка оборудования, ингредиентов и упаковки для производства напитков BeviTec, стенд производителей кегов для пива (2023 год)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Международная выставка оборудования, ингредиентов и упаковки для производства напитков BeviTec, стенд производителей кегов для пива (2023 год)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В июне в Россию было ввезено 3,6 млн л пива в кегах, год к году показатель вырос на 18%, следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»). Аналитики отмечают, что поставки из стран ЕАЭС выросли на 29% год к году, до 690,8 тыс. л, остальных — на 16%, до 2,9 млн л. Восстановление импорта пива прослеживается и в розничных сетях.

За год (период с мая 2023 по май 2024 года включительно) доля зарубежной продукции в структуре продаж выросла с 5,5% до 6,8%, лицензированной (произведенной в России под иностранными брендами) — с 31,6% до 32,5%, подсчитали в NielsenIQ.

В натуральном выражении продажи в категориях, по данным аналитиков, прибавили 28% и 11% соответственно. Согласно Евростату, в апреле из ЕС в Россию ввезли 26,7 тыс. тонн пива, на 15% больше, чем годом ранее. В то время как за январь—апрель значение снизилось на 9,1% год к году, до 89,17 тыс. тонн.

Сложности с поставками в Россию импортного пива начались с введением санкций в 2022 году. За период с мая 2022 по май 2023 года продажи зарубежной продукции сократились на 43% год к году, лицензированной -–на 5%, отмечают в NielsenIQ. Общее потребление пива в натуральном выражении сократилось на 1,7%. С восстановлением импорта потребительская активность в сегменте вновь перешла к росту: с мая 2023 по май 2024 года совокупные продажи пива в рознице выросли на 3,6%. Независимый эксперт пивного рынка Алексей Небольсин убежден, что импорт пива уже пришел в норму, фактически превышая показатели до 2022 года. В Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП, объединяет крупных пивоваров) добавляют, что основной объем зарубежных поставок формируют Германия, Литва и Бельгия.

Позитивную динамику общих продаж гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель связывает с погодным фактором: жара в центре и на юге страны стимулирует спрос на пиво, сидр и медовуху. Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов связывает рост импорта с потребительским спросом: на фоне укрепления рубля и восстановления экономики существует запрос на широкую представленность различных брендов.

Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский обращает внимание на то, что в 2023 году экспорт металлических кегов из ЕС в Россию был ограничен. Но сейчас, по его словам, эта проблема решилась.

Господин Небольсин тоже говорит, что сложностей стало меньше: импортеры заменяют классические стальные кеги на одноразовые. Но некоторые производители, например, поставщики каскового эля из Великобритании, по-прежнему требуют возврата оригинальной тары. «Технически сделать это можно, но речь идет о значительных дополнительных транспортных расходах»,— объясняет он.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин обращает внимание на то, что в таком формате пиво поставляют в заведения общепита и сети точек продаж на разлив. Суммарно на пиво в кегах, по его мнению, приходится 17,2% от общего объема реализации. Господин Шапкин обращает внимание на то, что в общепите стоимость зарубежной и российской продукции сопоставима. Из-за этого потребители, по его мнению, чаще отдают предпочтение импорту. Хотя омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов считает, что иностранного пива в ассортименте рестораторов не так много. В основном заведения, по его словам, реализуют локальные либо лицензированные бренды.

Вячеслав Мамонтов убежден, что импорт производимых в России пивных брендов негативно влияет на бизнес, приводит к снижению объема выпуска продукции внутри страны.

Эксперт говорит, что продукция часто ввозится в обход установленных норм. АПП, по его словам, выступает за усиление контроля. Для бизнеса малых пивоваров господин Небольсин подобных рисков не видит, указывая, что они продолжают наращивать продажи. Его тезис частично подтверждается данными NielsenIQ: аналитики обращают внимание на то, что часть потребителей переключается на крафтовые марки, что способствует, в частности, росту продаж полутемного пива.

Павел Шапкин ждет дальнейшего увеличения доли импорта, во многом за счет розничных сетей, которые в последние годы налаживают прямые поставки, без привлечения посредников-импортеров. А интерес потребителей к зарубежному пиву в любом случае выше, чем к отечественному, добавляет он. Хотя господин Небольсин обращает внимание на то, что возможности для роста ограничены: многие зарубежные производители занимают принципиальную позицию, отказываясь работать с российскими заказчиками.

Владимир Комаров