Главные новости за 6 августа. Сочи

В Сочи осудили приезжего сбытчика наркотиков. Центральный районный суд курорта вынес приговор 35-летнему жителю Ростовской области, который в ноябре прошлого года пытался оставить несколько закладок на территории курорта.

Спасатели обнаружили пожилую женщину, заблудившуюся в горах Красной Поляны 2 августа. Пенсионерку нашли около ручья Дворцового на высоте свыше 1 тыс. м.

С утра вторника, 6 августа, в горах Сочи закрыли некоторые канатные дороги и объекты турпоказа из-за непогоды. На курорте объявлено штормовое предупреждение.

Пассажирские морские перевозки на скоростных судах «Комета», курсировавших между Сочи и Анапой, планируют возобновить в третьей декаде августа — первой декаде сентября. Их приостановили 1 августа.

В Лазаревском районе Сочи произошел камнепад на одной из горных дорог. Люди в результате происшествия не пострадали.

Глава Сочи Андрей Прошунин предложил ввести единовременную выплату в 300 тыс. руб. для добровольцев СВО, решивших вступить в ряды вооруженных сил через местный военкомат.

В Сочи по подозрению в поджоге задержали 34-летнего жителя Новороссийска. Мужчина хотел поджечь кафе своего должника, но по ошибке сжег другое заведение.

В Сочи полиция разыскивает подозреваемого в смертельном избиении человека. Совершение преступления вменяют 39-летнему мужчине.

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Парки ФТ» проводят мониторинг уровня воды в каналах в Сириусе. Проверку инициировали на фоне непогоды и возможного повышения уровня воды.

По сравнению с прошлым годом число забронированных номеров в отелях Сочи в осенний период выросло на 15%. Средняя стоимость девятидневного пребывания в отелях курорта составляет 83 тыс. руб.

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