В Сочи вырос спрос на осенний отдых на 15%

По сравнению с прошлым годом число забронированных номеров в отелях Сочи в осенний период выросло на 15%. Средняя стоимость девятидневного пребывания в отелях курорта составляет 83 тыс. руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на национального туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Россияне все чаще выбирают отдых в Сочи и других курортах Краснодарского края и Крыма в сентябре и октябре, поскольку это позволяет сэкономить от 15 до 30% от стоимости летних туров, отметили в компании. В конце сентября разница в цене становится еще более ощутимой. Средняя глубина продаж выросла до 118 дней. В 2023 году она составляла 92 дня. Туристы в среднем проводят девять суток на побережье.

Анапа показывает самый значительный рост интереса — 45%, в то время как бронирования в Геленджике выросли на 4%. В Туапсе интерес к отдыху остался на уровне прошлого года, а спрос на каникулы в Крыму удвоился.

Бархатный сезон особенно популярен среди семей с детьми-дошкольниками, пожилых туристов, молодежи и пар без детей. В Анапе стоимость девятидневного отдыха достигла 80 тыс. руб., в Геленджике — 93 тыс. руб., а в Крыму — 70 тыс. руб.

Мария Удовик

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