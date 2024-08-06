Житель Новороссийска пытался сжечь кафе должника в Сочи, но перепутал здание

В Сочи по подозрению в поджоге задержали 34-летнего жителя Новороссийска. Мужчина хотел поджечь кафе своего должника, но по ошибке сжег другое заведение, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по Сочи Фото: пресс-служба УВД по Сочи

В полиции объяснили, что фигурант хотел отомстить сочинцу, который занял у него деньги и не возвращал долг. Фигурант решил поджечь кафе должника, расположенное на Сочинском шоссе, но по ошибке сжег чужое заведение. Ущерб, причиненный предпринимателю, оценили в сумму более 3 млн руб.

Фигуранта задержали сотрудники уголовного розыска Лазаревского отдела полиции. В отношении новороссийца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). Поджигатель сейчас находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков

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