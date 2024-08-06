Для добровольцев СВО в Сочи введут новую выплату в 300 тысяч рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин предложил ввести единовременную выплату в 300 тыс. руб. для добровольцев СВО, решивших вступить в ряды вооруженных сил через местный военкомат. Об этом сообщил сам мэр рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На заседании Координационного совета, где господин Прошунин обсудил актуальные вопросы с женами и матерями защитников, уточнили, что система социальной помощи в городе работает эффективно. Уже распределили почти 70 млн руб. из благотворительного фонда на поддержку семей участников СВО, включающую оплату лечения, реабилитацию, отдых детей и решение бытовых проблем.

В рамках новой инициативы каждому, кто заключит контракт с министерством обороны через сочинский военкомат, выплатят 300 тыс. руб. С учетом федеральных и региональных выплат общая сумма единовременной помощи в Сочи достигнет 1,7 млн руб.

Мария Удовик

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