Приезжего наркосбытчика осудили в Сочи

В Сочи осудили приезжего сбытчика наркотиков. Центральный районный суд курорта вынес приговор 35-летнему жителю Ростовской области, который в ноябре прошлого года пытался оставить несколько закладок на территории Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что уроженец Новочеркасска Ростовской области в ноябре 2023 года приобрел не менее 7,72 граммов наркотиков, которые планировал сбывать. Вечером 3 ноября мужчину задержали на территории Центрального района Сочи при попытке осуществления тайниковых закладок.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Приезжего приговорили к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы. Срок заключения он проведет в колонии строгого режима.

Вячеслав Рыжков

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