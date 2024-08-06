Полиция Сочи разыскивает подозреваемого в смертельном избиении человека

В Сочи полиция разыскивает подозреваемого в смертельном избиении человека. Совершение преступления вменяют 39-летнему мужчине, следует из ориентировки в Telegram-канале УВД Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фигуранту на вид 35–40 лет, рост около 172–175 см, худощавого телосложения, волосы темные, нос с горбинкой, глаза карие. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Правоохранители просят граждан сообщить в полицию имеющуюся информацию о местонахождении мужчины.

Ранее в Сочи взяли под стражу троих фигурантов дела о смертельном избиении 49-летнего мужчины в Вардане. Арестовали двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области.

Вячеслав Рыжков

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