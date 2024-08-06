Камнепад на горной дороге в Сочи перекрыл проезд к аулу Тхагапш
В Лазаревском районе Сочи произошел камнепад на одной из горных дорог. Люди в результате происшествия не пострадали, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: МЦУ Сочи
Крупные камни упали на проезжую часть дороги, ведущую к аулу Тхагапш. На месте происшествия работали спасатели. Проезд уже расчистили. Автомобили двигаются по дороге свободно.
Ранее сообщалось, что в горах Сочи закрыли канатные дороги и объекты турпоказа из-за непогоды. Во вторник, 6 августа, на курорте ожидаются ливни с грозами, усиление ветра, на море могут формироваться смерчи.
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