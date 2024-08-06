Спустя три дня нашли пропавшую в горах Сочи пенсионерку

Спасатели обнаружили пожилую женщину, заблудившуюся в горах Красной Поляны 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По информации МЧС, 69-летняя жительница вышла на прогулку из дома на улице Ачишховской и поздно вечером сообщила по телефону, что потерялась. Из-за проблем с памятью она не смогла указать свое точное местонахождение, что затруднило поисковые работы, отметили спасатели.

Пенсионерку нашли около ручья Дворцового на высоте свыше одной тыс. м. Спасатели отмечают, что ее состояние оценивается как удовлетворительное: женщина не получила серьезных травм и может самостоятельно передвигаться. Спасательная бригада сопроводила пенсионерку к поселку Красная Поляна.

Мария Удовик

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