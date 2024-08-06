В Сириусе поверяют уровень воды в каналах

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Парки ФТ» проводят мониторинг уровня воды в каналах в Сириусе. Проверку инициировали на фоне непогоды и возможного повышения уровня воды, сообщает пресс-служба Сириуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Франовский Константин, Коммерсантъ Фото: Франовский Константин, Коммерсантъ

Инспекторы проверяют опорные стены, визуально оценивают состояние каналов. Мобильная бригада специалистов совершает объезды во время дождя, в том числе и ночью. Жителям районов, где часто фиксируются подтопления, рекомендуют защитить имущество и убрать автомобили из низин.

На территории Сочи и Сириуса 6 августа действует штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, ливни, град, сильный ветер, на море могут формироваться смерчи. Утром во вторник в горах Сочи из-за непогоды закрыли канатные дороги и объекты турпоказа.

Вячеслав Рыжков

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