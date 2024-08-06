Канатные дороги и объекты турпоказа в горах Сочи закрывают из-за непогоды

С утра вторника, 6 августа, в горах Сочи закрывают некоторые канатные дороги и объекты турпоказа из-за непогоды. Об этом сообщили Telegram-каналы «Розы Хутор» и Красной Поляны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Временно закрыты до улучшения погодных условий «Аибга» и «Черная пирамида» на Красной Поляне. Приостановили работу канатные дороги «Реликтовый лес», «Вершина», «Восточный лес», «Старт чемпиона», а также экомаршрут «Водопад Поликаря».

На «Розе Хутор» также ухудшаются погодные условия. Здесь закрыты «Тропа Чемпионов», «Лабиринт», «100 Пихт». Временно приостанавливала работу, но позже возобновила смотровая площадка на Роза Пик. Закрыт Парк Водопадов.

Об ухудшении погоды жителей и гостей Сочи предупреждали днем накануне, 5 августа. Сообщалось, что во вторник на курорте могут пройти ливни с грозами и градом, ветер усилится до 15–18 м/с. На побережье могут формироваться смерчи.

Вячеслав Рыжков

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