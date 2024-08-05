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Коммерсантъ FM
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МВД объявило в розыск покинувшего Россию политолога

Российский политолог и журналист Федор Крашенинников (признан Минюстом иностранным агентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных МВД. По какой статье ведется розыск, неизвестно.

Федор Крашенинников (объявлен иностранным агентом)

Федор Крашенинников (объявлен иностранным агентом)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Федор Крашенинников (объявлен иностранным агентом)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Федора Крашенинникова включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. На тот момент он уже два года не жил в России. По данным Росфинмониторинга, он получал деньги от нескольких иностранных СМИ-иноагентов. Политолог назвал это «идиотизмом» и обратился в суд, чтоб оспорить решение, но суд ему отказал. В июне 2023 года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за отсутствие плашки иноагента.

О борьбе с иноагентами в РФ — в материале «Ъ» «Минюст дистанцируется от иноагентов».

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