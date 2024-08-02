Главные новости за 2 августа. Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает Сочи отличным местом для отдыха благодаря развитой инфраструктуре. Летом он предпочитает пляжные курорты, а зимой — горнолыжные.

В Сочи за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 15% вырос спрос на недвижимость в премиальном сегменте. Российские локации премиальной недвижимости, особенно Сочи и Красной Поляны, вызывают интерес инвесторов и коллекционеров уникальных лотов.

В Сочи состоялся судебный процесс по избранию меры пресечения бывшему советнику главы Сочи Родиону Пищуру. Его заключили под стражу на два месяца. Аналогичную меру пресечения избрали двум другим фигурантам уголовного дела.

В Адлерском районе Сочи вечером накануне, 1 августа, в ДТП погибла девочка-подросток. Она с подругой ехала на электросамокате и столкнулась с иномаркой.

В СУ СКР по Краснодарскому краю раскрыли подробности смерти мужчины в районе пляжа в сочинском поселке Вардане. Двух жительниц Твери и их знакомого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 49-летнего мужчины.

Центральный районный суд Сочи отказал 20-летнему призывнику в отмене решения призывной комиссии о признании его годным к военной службе. Истец настаивал, что врачи военкомата неверно оценили состояние его здоровья.

В сочинском ТРЦ «Мандарин» произошло возгорание кондиционеров. Из здания эвакуировали людей. Огонь оперативно потушили.

В Сочи ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка. Чуднов Кирилл Евгеньевич 13.08.2006 года рождения ушел из дома в Адлерском районе Сочи 22 июля текущего года, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 2 августа с рабочим визитом посетил Сочи. Здесь он провел совещание по вопросам реализации реформы в области обращения с ТКО в Краснодарском крае.

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