Спрос на премиальную недвижимость в Сочи вырос на 15%

В Сочи за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 15% вырос спрос на недвижимость в премиальном сегменте. Российские локации премиальной недвижимости, особенно Сочи и Красной Поляны, вызывают интерес инвесторов и коллекционеров уникальных лотов, отметили в пресс-службе инвестиционно-строительного холдинга AVA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперты компании-застройщика отмечают, что «квадрат» на рынке премиальной недвижимости Сочи сейчас стоит от 800 тыс. до 3,5 млн руб. При этом, считают специалисты, в данном сегменте сейчас наблюдается дефицит предложения, что стимулирует дальнейший рост стоимости.

По мнению экспертов, спрос на премиальную недвижимость на курорте продолжит расти и останется высоким. Предпосылок для существенной стагнации на рынке элитного жилья не наблюдается, так как этот сегмент меньше зависит от колебаний банковского сектора.

В компании также отметили, что сейчас доходность в премиальных апартаментах города-курорта составляет от 12% годовых. В то же время за границей цифры, связанные с получением прибыли, значительно ниже: в Таиланде это 7–10% годовых, в Дубае до 4–7% при условии краткосрочной аренды.

Эксперты в сфере недвижимости ранее рассказали «Ъ-Сочи», что из-за отмены льготной ипотеки спрос на жилье на курорте снизится на 5–7%. Этот показатель при этом значительно ниже, чем по стране.

Вячеслав Рыжков

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